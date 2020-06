La descente aux enfers d’Anna, veilleuse de nuit à la Villa des Sapins

« C’était une émeute. Les enfants s’entraînaient les uns les autres », raconte Anna, qui ressent pourtant beaucoup « d’empathie pour ces gamins », comme elle les appelle. « Je ne leur en veux pas. Je ne cherche pas de coupable », confie-t-elle, très compréhensive. « La violence est une forme d’expression », accepte Anna, consciente des difficultés de ces enfants. « On ne naît pas violent comme ça gratuitement. C’est une réponse. C’est un langage », analyse-t-elle un an après.

Cette soirée n’est pourtant pas un épiphénomène. Ce n’est qu’un énième épisode. Peut-être le plus fort. Mais la situation était déjà difficile. Dès sa première nuit dans l’établissement, début 2018, elle constate des « dysfonctionnements ». « Ça sautait aux yeux », confie Anna. Il n’y avait que deux veilleurs pour trois bâtiments de 3 ou 4 étages. Et on demandait des rondes toutes les 30 minutes. « Ce n’était pas possible à deux », souffle-t-elle. Plusieurs fois, il y a eu des violences. « Comment gère-t-on à deux ? » questionne-t-elle encore. Anna rédige régulièrement des rapports. « Je faisais des remontées, mais je n’avais jamais de réponse », s’étonne-t-elle encore aujourd’hui. « On a demandé plusieurs fois à avoir des veilleurs supplémentaires », rappelle Anna. Mais rien. Et elle raconte encore une énième crise où les enfants brisent des vitres. Ou cette fois où ils jettent des rollers. « Combien de fois ai-je esquivé des coups », susurre-t-elle. Les exemples sont légion. Un soir, au cours d’une nouvelle crise, elle appelle le cadre de nuit. Puis s’entend répondre : « Vous êtes incapable de coucher un gamin de 8 ans ! » Les veilleurs sont seuls. « J’étais veilleuse de nuit, éducatrice et infirmière », liste Anna dans cette désorganisation totale.

Dans une lettre datée du 5 avril 2019, le directeur départemental des services d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90), alerte sur la situation difficile de la Villa des Sapins. Confirmant cette situation. Il adresse son courrier au président de l’association Servir. Et met en copie Corinne Coudereau, alors maire de Valdoie (qui a publié le courrier sur sa page Facebook, NDLR), Florian Bouquet, président du conseil départemental, et Sophie Élizéon, alors préfète du Territoire de Belfort. Le directeur précise qu’il a été alerté par ses équipes « de situations alarmantes de violence et de détérioration d’éléments de sécurité ». En quatre ans, une soixantaine d’interventions sont recensées à la Villa des Sapins par l’officier. « Il semble que les résidents de La Villa des Sapins échappent couramment au contrôle des personnels affectés à leur encadrement et à leur surveillance, écrit-il. De ce fait, ils se livrent à des déclenchements inopinés des dispositifs de sécurité – alarme incendie, extincteurs… – sur fond de rixes et de bagarres entre eux ou à l’encontre de ces mêmes adultes. » Le directeur évoque également « un climat de tension dans l’établissement » et craint « l’émergence à terme d’un sinistre d’ampleur aux conséquences désastreuses ».