« L’épidémie de covid-19 confirme aujourd’hui encore sa lente décrue dans notre région, avec une baisse significative du nombre de patients hospitalisés et une augmentation sensible du nombre de patients sortis d’hospitalisation », affirme l’ARS dans son communiqué de ce jeudi 7 mai. Cependant, le nombre de décès en 24 heures reste important dans la région (lire les chiffres ci-dessous).

L’ARS se place dans la perspective du déconfinement de ce lundi 11 mai et met l’accent sur l’utilisation des masques. « Au moment où les mesures de déconfinement se mettent en place, les mesures barrières renforcées, les mesures de distanciation sociale et le port du masque, jouent un rôle crucial pour prévenir tout risque de deuxième vague épidémique », souligne l’ARS.

En effet, l’ARS souligne que « la circulation du virus est encore active sur notre territoire. Afin de limiter au maximum sa diffusion, et prévenir tout risque de reprise de l’épidémie, l’application des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale devra être strictement respectée. Le port du masque est un complément de ces mesures ; il a le double effet de la protection du porteur et de celle de son entourage, puisqu’il contient l’émission des gouttelettes respiratoires potentiellement porteuses du virus », affirme désormais l’ARS.