Jura : un lynx tué par arme à feu, une enquête pour braconnage ouverte

L’association Sea Shepherd, par le biais de la coalition Rewild dont elle est cofondatrice, a annoncé offrir 5 000 euros de récompense pour toute personne donnant une information permettant d’identifier le coupable. Une telle démarche avait permis d’identifier les personnes ayant décapité des phoques à Concarneau début 2019, qui seront jugées en octobre prochain, a précisé l’association.

Les deux-tiers de la population de lynx en France, qui s’élève à 150 individus environ, sont situés dans le massif du Jura. L’animal est également présent dans les Alpes et de manière sporadique dans le massif des Vosges. Début février, le Centre Athénas, basé dans le Jura et spécialisé dans la sauvegarde du lynx, avait déjà déposé trois plaintes pour des faits de « braconnage » à Fontenu (Jura), Les Planches-en-Montagne (Jura) et Fellering (Haut-Rhin, dans le massif des Vosges). Le centre Athénas dénonce « l’évidence du braconnage » des lynx, attesté par « la découverte de cadavres » et « l’apparition récurrente de jeunes lynx orphelins ».