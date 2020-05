« Je m’voyais déjà » : Pihpoh reprend le monument d’Aznavour

Ce projet est parti du concours de la RATP. « On s’est appuyé sur leurs réseaux pour le faire », remercie le chanteur âgé de 33 ans. Pour filmer dans le métro. Pour accéder à l’Olympia. Et pour publier ce clip léché. Mais avant de sortir, le 6 mai, le projet a été long à se décanter. Le premier clip qui a été réalisé n’a pas plus au rappeur belfortain. « Il manquait des images donc je ne l’ai pas sorti », explique Pihpoh, perfectionniste. Ensuite, Charles Aznavour est mort. Il n’a pas voulu surfer sur cette actualité. « J’ai mis le projet de côté. » Puis son manager et le coréalisateur du clip l’ont poussé à regarder de nouveau le premier clip. « J’aime pas », déclare-t-il alors, vindicatif. Décision est prise de tourner de nouveaux plans. De faire un nouveau montage. Et finalement revenir sur le devant de la scène, au printemps 2020.

Dans le clip, plusieurs images s’entrechoquent. Celles de Pihpoh, reprenant la chanson dans le métro et dans les rues parisiennes. Celles de cet homme de ménage qui se rend à l’Olympia pour remplir ses tâches et qui seul, monte sur scène, pour interpréter Aznavour. Rêvant de gloire. On croise de nouvelles images de Pihpoh devant un micro que l’on imagine sur une scène. Puis le clip insère des images de l’artiste, lors de son concert à l’Olympia, en 2017. Il est tout en haut de l’affiche. Les histoires se mêlent. S’entremêlent. Et se racontent les unes avec les autres. Charles Aznavour. Pihpoh. Les deux histoires résonnent et se répondent. Emmenez-moi… Telle est finalement la promesse de l’artiste belfortain dans sa reprise du grand Aznavour.