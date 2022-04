[Jardin] Le compost, une pratique qui ne coûte rien !

Concrètement, un petit récipient sur le coin d’un évier ou le bord de fenêtre de la cuisine recevra chaque jour vos biodéchets. Il est possible de mettre au compost : épluchures, marc de café, sachet de thé (sans la ficelle), fruit ou légumes abîmés, coquilles d’oeufs, fleurs fanées, pain, essuie-tout, gazon, feuilles mortes, copeau de litière de rongeurs…

Ensuite, il faut installer un point de dépôt chez vous ou se rendre dans un point collectif de récupération des biodéchets. Selon les possibilités de chacun, on peut opter pour un tas libre qui rend l’accès aux micro-organismes plus facile et la récupération du terreau plus aisée. Ou un bac en bois ou en plastique qui délimite l’espace et cache la vue sur les matières en décomposition. Les communautés d’agglomération en proposent à l’achat pour des sommes modiques mais il est aussi possible de fabriquer soi-même le bac avec des planches de récupération.

On peut aussi jouer la carte collective : en campagne, un compost commun à plusieurs voisins; en ville, se rendre sur les points de collecte mutuels, qui commencent à être de plus en plus nombreux au pied des immeubles, dans les jardins partagés ou urbains, dans les points R que mettent en place les collectivités ou tout simplement, déposer ses rebuts biologiques dans une benne à déchets verts en déchetterie.

La dernière alternative, le bokashi, méthode venue du Japon, propose un compost dans un petit contenant à peine plus gros qu’un seau, est idéale pour les petits espaces, en appartement, sur un balcon ou lorsqu’on génère peu de déchets verts.

Grâce à la loi applicable en 2024, on verra certainement se mettre en place des tournées de ramassage de déchets comme cela se fait déjà pour les recyclables. Mais en attendant, rien n’empêche de s’y mettre dès maintenant et de prendre les bonnes habitudes. Désormais, les épluchures de pomme de terre et les dosettes de café, c’est au compost !