[Jardin] Comment protéger le hérisson ?

Si on ne possède pas de jardin, on peut tout de même aider à la sauvegarde du petit mammifère en participant au recensement organisé par la FNE 25-90. Un hérisson observé, qu’il soit vivant ou décédé ? Une petite photo à prendre et un formulaire à remplir aident l’association France Nature Environnement antenne Doubs-Territoire de Belfort à créer une carte et compter les individus, afin de mieux connaître leur espace de vie, les lieux de dangers pour eux et si le nombre croît ou décline.