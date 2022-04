Internet perturbé dans de grandes villes après un sabotage de fibres optiques

Selon les premières constatations, ce sont des câbles « longue distance » inter-régionaux en fibres optiques qui passent le long des autoroutes, des voies ferrées et voies navigables, qui ont été sectionnés volontairement en plusieurs lieux, notamment la liaison Paris-Lyon et Paris-Strasbourg. « Les équipes sont sur le pont » et les « travaux sont en cours », a encore indiqué SFR, qui gère plusieurs « fourreaux » de fibres optiques utilisés notamment par Free et des opérateurs alternatifs.

En revanche, leur concurrent Bouygues Telecom « n’utilise pas les liens concernés par ces dysfonctionnements et les services mobiles et fixes sont assurés normalement », a déclaré le groupe à l’AFP. Orange n’est pas non plus concerné par les coupures, selon un porte-parole de l’entreprise.

Colonne vertébrale d’un réseau internet, le « backbone » sert à interconnecter le trafic internet entre différentes zones géographiques grâce à des fibres à très haut débit. « C’est une espèce de « hub » de la fibre, explique un industriel du secteur. Quand tu coupes ça, tu coupes l’accès à toute une région. »

Une coupure peut toutefois être contournée grâce à l’interconnexion des réseaux et les opérateurs peuvent ainsi fournir un service dégradé. « C’est un peu comme si des autoroutes étaient coupées, et qu’il fallait rediriger le trafic sur des nationales », a commenté Sami Slim, directeur général de Telehouse, l’une des plaques tournantes du trafic internet en France.

« Est-ce qu’il s’agit d’un acte de terrorisme numérique? Peut-être. Il y a eu là un impact majeur car la coordination des attaques sur les câbles a été bien faite, par de gens qui inévitablement connaissent le réseau », estime auprès de l’AFP Nicolas Guillaume, dirigeant de l’opérateur alternatif dédié aux professionnels Netalis. Celui-ci, qui entend déposer plainte, a subi « soit des ralentissements (du trafic) très forts, soit de rares interruptions de service pendant un peu plus de 2 heures » sur la région Bourgogne-Franche-Comté.

InfraNum, la fédération qui réunit l’ensemble des industriels des infrastructures numériques françaises, a condamné mercredi « fermement cette agression irresponsable » sur les réseaux en fibre optique. « Compte tenu du caractère essentiel et stratégique des réseaux aujourd’hui, de telles coupures sont susceptibles d’engendrer des conséquences dramatiques, comme par exemple le retardement d’opérations de secours à la personne », a déploré son président Philippe Le Grand, qui insiste « sur la nécessité de lancer un grand plan de résilience des réseaux. »

En mars 2020, des câbles télécoms avaient été intentionnellement coupés en Ile-de-France, à Vitry et et à Ivry (Val-de-Marne), privant momentanément d’accès à internet des dizaines de milliers d’abonnés d’Orange tandis que des centres de données voyaient leurs activités perturbées. Une plainte avait déposée et une enquête ouverte, mais l’une des parties au dossier a indiqué mercredi à l’AFP n’avoir eu « aucune nouvelle des autorités » à ce sujet.

Une enquête préliminaire a été ouverte mercredi après une vague d’actes de malveillance d’une ampleur sans précédent visant le réseau national de fibre optique, a indiqué le parquet de Paris. La section cyber de ce parquet a ouvert une enquête des chefs de « détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation », « entrave à un système de traitement automatisé de données » et « association de malfaiteurs », concernant ces incidents qui ont entraîné mercredi des ralentissements et des coupures d’accès à internet