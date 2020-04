[Infographie] Toutes les classes d’âge concernées par le covid-19

Les personnes décédées avaient entre 38 et 98 ans et la médiane se situe à 82,5 ans. « 87 % des décès concernent des personnes âgées de plus de 70 ans et 4 % des personnes décédées ont moins de 60 ans », relève l’ARS dans son bulletin. Elle est également rassurante. Les sorties d’hospitalisation concernent toutes les classes d’âge : 35 % concernent des personnes âgées de 70 ans et plus et 45 % des personnes de moins de 60 ans. Et la prise en charge est assurée, « pour chacun quel que soit son âge », insiste l’ARS. « L’organisation et l’anticipation du système de santé dans notre région permettent d’éviter la saturation de l’accueil en réanimation et garantissent à chaque patient, qu’il soit jeune ou âgé, une prise en charge de qualité́ selon les critères médicaux en vigueur habituellement, explique l’ARS. Même si les personnes âgées sont davantage victimes de la maladie et doivent être particulièrement protégées, il ressort que les classes d’âge plus jeunes sont concernées également. La protection des uns et des autres est donc l’affaire de tous et le respect des consignes de confinement et de la pratique des gestes barrière est plus que jamais de mise. » Si le covid-19 touche toute la population, il dévoile également les difficultés à accompagner la fin de vie, dans cette période de crise.