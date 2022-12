Indochine, Skrillex, Shaka Ponk et Gojira aux Eurockéennes de Belfort

L’inflation est observée dans le coût du festival, dont le budget avoisine 9,5 millions d’euros. Et l’enveloppe « inflation » est estimée « à 6 chiffres », indique Jean-Paul Roland. « Le festival coûte plus cher à fabriquer pour la même envergure », schématise-t-il, sachant que Les Eurockéennes assurent aussi des missions qu’elles ne faisaient pas auparavant, notamment autour de la technique. L’artistique pèse 25 % du budget, lui aussi touché par la hausse des cachets. « On ne va pas faire les Tartuffe, dénonce Jean-Paul Roland. Certains se plaignent, mais ils y participent. » Aux Eurockéennes, le budget artistique n’est pas extensible. Si l’on ouvre d’un côté, on ferme de l’autre indiquent les organisateurs. L’effet post covid-19, où l’on a pu se faire des fleurs, est terminé.

Sur l’édition 2022, en admettant qu’elle se soit tenue intégralement, les Eurockéennes ont calculé leur empreinte carbone. Selon le calcul, le festival émet 887 tonnes équivalent CO2, correspondant au vol aller-retour de 220 personnes, entre Paris et Pretoria (Afrique du Sud) ; les déplacements pèsent 69 % dans ce bilan. Le festival a travaillé à un plan d’actions. Il va encore renforcer leurs incitations à privilégier les mobilités douces – et notamment le train – pour venir au festival. Il va aussi regarder le dimensionnement des capacités d’énergies et une salariée vient d’être embauchée à temps plein pour s’occuper de cette question du développement durable au quotidien. Le festival veut aussi réduire la consommation de carburants fossiles, promouvoir les produits locaux, de saison, bio et frais et atteindre 50 % d’alimentation responsable. Les organisateurs se fixent l’objectif de réduire de 25 % la production de déchets par festivalier et d’augmenter à 70 % la part de déchets réutilisés, recyclés ou valorisés. « On fait de plus en plus attention », convient Kem Lalot. Même sur les artistes. Le festival agit avec « humilité », insiste Jean-Paul Roland, mais avec « détermination ».