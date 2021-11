Hydrogène : Optymo sélectionne les bus belges Van Hool

C’était un sacré défi pour le réseau de bus Optymo : faire cohabiter une volonté politique à des contraintes opérationnelles ! Vouloir acheter des bus électriques roulant grâce à une pile à combustible alimentée par de l’hydrogène est une chose. Que ces véhicules répondent au cahier des charges d’exploitation en est une autre. Car Optymo ne crée pas une ligne « hydrogène ». Cette transition vers une flotte 0 émission de CO2 n’est pas une vitrine. Il intègre des bus à son réseau existant. « Ces bus seront affectés à n’importe quelle ligne », observe Marc Rovigo, directeur général du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) du Territoire de Belfort, opérateur du réseau. Ils doivent répondre « aux besoins en termes de capacité », ajoute-t-il, notamment aux heures de pointe.

Le Belge Van Hool répond à ces exigences. L’autre fabricant de bus hydrogène, le Français Safra avec son modèle Businova, répondait moins à ces contraintes opérationnelles du réseau. Optymo a acquis le dernier né du constructeur flamand, le Van Hool A12, pas encore en circulation. Les bus seront dotés de trois portes pour faciliter la circulation dans le véhicule et assurer la fluidité pendant les heures de pointe. « S’il n’y a pas de troisième porte, il n’y a pas d’échappatoire, remarque Yannick Monnier, directeur de la régie des transports du Territoire de Belfort (RTTB), qui exploite le réseau. Les gens ne vont donc pas au fond du bus. » On enregistre alors des problèmes de capacité. Autre souhait des commanditaires : disposer d’un plancher bas et totalement plat, sans marche. Cela réduit les risques de chute tout en favorisant la fluidité de circulation dans le bus.