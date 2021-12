Histoires cachées de Giromagny

Poursuivons en laissant la parole au futur Académicien :

« Je me trouvais colloqué dans l’expédition des Vosges, où l’on cherche de l’argent de temps immémorial[…]

Nos travaux furent zélés et consciencieux, et longtemps même ils ne furent pas sans espoir. Je me souviens qu’il n’y avait pas un de nous, qui au premier coup de marteau, n’eut découvert un filon, mais ce filon ne mena malheureusement à rien, et les moindres frais d’exploitation excédaient toujours d’un grand tiers les meilleurs résultats. […]

Nous arrivâmes au terme de fausses ambitions, au découragement absolu. Il fallait alors épargner à l’Etat une dépense ridicule mais cette défection désintéressée ne pouvait s’appuyer que sur des calculs exprimés avec clarté. […]

J’avais obtenu un logement au Puy, chez l’honnête M.Christ, patriote ardent et sincère, qui figurait depuis dix ans, selon les intermittences favorables à son opinion, dans les fonctions municipales les plus éminentes […] A midi, je dinais chez le père Christ, et les femmes n’assistaient à ce rendez-vous. Heureusement, il était très court. Je rentrais chez moi ; je reprenais Saussure, et Bergman, et Wallerius, et mes manuscrits, et je copiais, j’analysais, je compilais le reste du jour, non sans avoir quelques fois étinceler sous ma plume des traits brillants comme un regard, et dont le jeu éblouissant, et dont le jeu éblouissant était bien plus difficile à saisir que les iris capricieux de mes métaux. Inutilement je voulais les chasser de la pensée et du geste ; ils revenaient toujours, et glissaient toujours sur mon papier en sillon de feu. Cela m’arrivait surtout quand Thérèse était venue le matin et qu’elle avait appuyé sa main sur mes livres, […] Si mon éducation philosophique n’avait été faite, j’aurai cru que cette jeune fille était magicienne. […]

J’avais deux ans moins que Thérèse. […]Il y avait en elle de quoi faire une femme ravissante et un homme résolu. […] Moi, je n’étais qu’amoureux et timide ; et la disproportion relative de nos âges, que la différence de sexe rendait assez considérable, lui donnait sur moi un étrange ascendant. (2) »

La suite du récit évoque cet amoureux transi qui se retrouve plus ou moins manipulé par Thérèse. La jeune femme se serait mariée en secret avec un proscrit qui a fui précipitamment Giromagny. La nuit de la fuite de son mari, Thérèse aurait été poursuivie par des miliciens républicains. Elle aurait trouvée refuge chez Charles Nodier qui la cache et parvient à lui éviter une fin douloureuse. Peu de temps après, l’écrivain quitte Giromagny sans être parvenu à trouver des minerais et l’amour. Il reviendra au moins une fois en 1800 à Giromagny en allant visiter sa nourrice originaire de la région. Dans une lettre adressée à son ami Charles Weiss, il avoue que son amour de jeunesse est à l’origine d’un autre de ces romans, Stella ou les proscrits donnant ainsi une plus grande dimension à la dame de Lepuix.