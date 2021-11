Giromagny : ce tunnel ferroviaire qu’on a voulu percer sous le ballon d’Alsace

Pendant près de trente ans, le projet de la ligne du Ballon d’Alsace demeure en suspens. Quelques tentatives et des marques des soutiens vont ponctuellement faire jour. L’un d’eux est l’historien militaire Gustave Léon Niox, alors colonel, qui écrit en 1891 : « Le percement du Saint-Gothard a enlevé une partie de ce trafic [axe européen nord-sud] à la ligne du Mont-Cenis, et la France ayant perdu l’Alsace, la ligne de communication tracée par Bâle, Sarrebourg, Metz, Luxembourg, Bruxelles et Ostende, ne passe plus par son territoire. […] On pourrait d’autre part, retrouver des conditions plus avantageuses en perçant les Vosges sous le Ballon d’Alsace ; la ligne se tracerait alors par Lille, Mézières, Nancy, Epinal, Belfort, Delémont, Berne ou Bâle, et Lucerne ; mais elle continuerait à être tributaire du Saint-Gothard. »*

La relance de ce serpent de mer viendra de tensions internationales. À partir de 1905, les relations franco-allemandes se détériorent singulièrement sur fond de rivalités coloniales avec les fameuses crises marocaines mais également de tensions économiques moins connues. En 1908, deux visions économiques font jour. Les Français mettent en avant le projet de relier la haute vallée de la Moselle et Giromagny tandis que les Allemands souhaitent créer une liaison entre la commune de Wesserling et la vallée mosellane. Les deux États cherchent par là à attirer le trafic international du Bénélux et du nord de la France notamment depuis le port de Boulogne.

Les deux projets se font fasse entre 1908 et 1912. Le projet français est très abouti puisqu’il débouche sur des études publiques. Un tracé est même approuvé par le ministère des travaux publics et la CompagnIe de chemin de fer de l’Est. Dans ces discussions rapportées par le journal helvète La Suisse libérale, le trajet choisi part du Thilliot et rejoint Giromagny avec un tunnel de cinq kilomètres. Des articles de la presse francophone tentent de mettre en avant que le projet Giromagny – Saint-Maurice représente un gain de temps et de distance pour les voyageurs et les marchandises en provenance d’Italie et de Lorraine.