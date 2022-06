Hérimoncourt : Welp va blinder des Peugeot Landtrek équipés d’un drone

C’est un prototype qui a été présenté ce mardi, « en première mondiale », dixit Patrice Aubin. La production ne doit pas débuter avant 2023 à Hérimoncourt. L’usine sera chargée de préparer et adapter les Peugeot Landtrek produits en Chine, au Maroc ou en Amérique du sud, confirme-t-il. Ce projet autour du Peugeot Landtrek, contrairement à la préparation des DS 7 Crossback qui ressemble plutôt à des produits à façon, vise une production « de petites et moyennes séries », note Frédéric Barbier. Et les marques d’intérêt formulés lors du Salon laisse entrevoir des opportunités commerciales. L’usine d’Hérimoncourt va donc adresser trois marchés : les véhicules spéciaux et protégés pour les gouvernements ; les véhicules classiques de police, en version renforcée ; et des véhicules spéciaux pour la défense, comme ce Peugeot Landtrek.

Ce projet permet surtout de tisser des liens étroits avec ESG, qui pourrait finalement aussi s’installer à Hérimoncourt, si la production s’intensifiait. L’installation de Welp est « une chance inouïe », confirme Frédéric Barbier. « Cela veut dire que la France est attractive pour les investissements étrangers », appuie-t-il. À Hérimoncourt, sur une partie de l’ancien site PSA que Welp est en train d’acquérir (lire notre article), c’est une nouvelle filière, autour de la sécurité, qui s’implante. 60 à 80 emplois sont envisagés à moyen et long terme, en fonction de la montée en puissance de l’activité.