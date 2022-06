Héricourt : un centre de recyclage de véhicules hors d’usage sort de terre

« Je veux casser l’image de la casse ! » sourit Vincent Rebichon, chef de projet du centre de recyclage de véhicules hors d’usage en cours de construction à Héricourt, pendant une visite de chantier. Fini ces parcs d’épaves qui s’étalent sur plusieurs hectares. Ou ces sites gardés par des Dobermans et cerclés de hauts grillages sur lesquels trônent des barbelés. Le métier évolue. L’image doit suivre.

Stock Casse 70 (SC 70), installé à Brevilliers le long de la route qui mène du Territoire de Belfort à Héricourt, vit une étape importante. La société a été créée en 1985 par Thierry Marie ; au départ, elle était installée dans le centre d’Héricourt, non loin de l’actuel restaurant La Filature, qui appartient aussi à la famille. L’entreprise s’est aussi étendue en ouvrant une antenne à Besançon. Et aujourd’hui, elle construit un centre de recyclage de voitures hors d’usage, un projet estimé entre 6 et 6,5 millions d’euros. « C’est une étape nécessaire pour continuer », confirme Thierry Marie, compte tenu de l’évolution du métier. « C’est essentiel, valide Vincent Rebichon, car nous ne pouvons pas nous étendre à Brevilliers et il faut prendre ce virage écologique. » Aujourd’hui, on ne veut plus que les carcasses patientent sur un terrain. Il faut les traiter en flux tendu explique le fondateur de l’entreprise. Il faut donc un outil, optimisé, pour répondre à cette nécessité. « Nous voulons faire ici un site vitrine », insiste Thierry Marie. À terme, le site devrait embaucher une trentaine de personnes ; à Brevilliers, l’entreprise emploie déjà une quarantaine de salariés. Fernand Burkhalter, président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt, apprécie l’arrivée de cette activité « protectrice de la planète ».