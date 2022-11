Héricourt : au centre Bretegnier, une plateforme novatrice pour réapprendre l’équilibre

« La plateforme a pour but de corriger l’équilibre et la posture des patients. Elle sert aussi à retravailler le positionnement du corps dans l’espace. Des choses qui peuvent paraître faciles, mais qui ne le sont plus après un accident », explique le psychomotricien. Des propos validés par la patiente : « Quand on est valide, on ne voit pas le nombre de choses que l’on fait naturellement. C’est quand quelque chose ne fonctionne plus que l’on s’en rend compte.» Nouvel exercice. Cette fois, la patiente ne peut plus se tenir à la rampe avec les deux mains pour son équilibre. L’une d’elles doit lui servir pour éclater des ballons. L’effort est difficile avec cet exercice qui nécessite une double sollicitation. Mais elle y arrive. Chaque exercice, d’environ une minute, permet de contrôler la position du dos, des hanches et des chevilles. Et envoie des informations sur une tablette, que les praticiens peuvent ensuite analyser, comparer, pour glisser des éléments dans le dossier et effectuer des bilans de la progression de chaque patient.

Installée depuis début juillet au centre, la plateforme – qui représente un investissement de 120 000 euros – a permis de belles avancées avec les bénéficiaires, raconte Valentin Lebrun. Il n’y a pas de normes : chacun avance à son rythme, mais la plateforme Hunova permet de contribuer aux progrès des patients, assure-t-il. Elle sert d’ailleurs à tous les praticiens : kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou encore professeur d’éducation physique adaptée. « Le côté ludique, avec les jeux, leur permet aussi de penser à autre chose qu’à la douleur et d’avancer dans leur rééducation.» Pendant ce temps, les patients travaillent leur équilibre, renforcent leurs muscles du tronc et des membres inférieurs. « Surtout, ils reprennent confiance en eux, notamment sur les questions de chute », explique le psychomotricien.

Pour mettre en exergue la difficulté des exercices, le praticien propose à une personne valide d’essayer. La tâche est ardue, l’équilibre est difficile. Mais heureusement, le niveau de difficulté peut être réglé en fonction des aptitudes de chacun.