Grand Belfort: un logisticien va s’implanter à l’Aéroparc et créer un hôtel – restaurant

A l’exception de « deux petites parcelles de un hectare », selon les termes du président du Grand Belfort, la zone d’activité de l’Aéroparc de Fontaine est complète. « Notre stratégie sur l’hydrogène et la logistique a porté ses fruits », se réjouit Damien Meslot.

Il vient en effet d’annoncer l’implantation de Primaver, un logisticien spécialisé dans les fruits et légumes. Cette société a été créée en 2017, avec la fusion de Primafrio et de Primvert. Elle dispose de trente plateformes et de 3000 camions frigorifiques en France. Cette implantation à Fontaine permettra de distribuer le quart nord-est de la France, ainsi que l’Allemagne et l’Europe de l’est.