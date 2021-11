General Electric : les syndicats dénoncent « une évasion fiscale avérée »

1 milliard d’euros. C’est le montant des profits localisés dans les paradis fiscaux et non pas à Belfort par General Electric au détriment de la filiale française GE EPF, l’entité turbines à gaz basée en France du conglomérat américain, dévoilé ce mercredi après-midi par Philippe Petitcolin, secrétaire du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, membre de la CFE-CGC. Au mois de février, le CSE a fait un droit d’alerte économique et a nommé un expert, le cabinet Sacef. Il a réalisé, non sans mal selon plusieurs voix, une expertise pour questionner les pratiques économiques et la structure des transferts des flux financiers à l’intérieur du géant américain. « Normalement, ce type d’expertise dure 2 mois, relève Alexis Sesmat, élu au CSE et syndiqué à Sud Industrie. Mais cela a été plus long car la direction a tenté de bloquer l’expertise, puis a bloqué l’envoi des documents. Pour une entreprise qui prône la transparence, c’est moyen ! » Une partie des conclusions relève aussi d’hypothèses, car ils n’ont pas eu accès à toutes les données.



Pour mener cette expertise, le cabinet s’est appuyé sur le respect du BEPS, base erosion and profit shifting, 15 principes directeur des pratiques fiscales des entreprises, définis par l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ratifiés par l’Union européenne, puis la France ; un décret d’application du 4 janvier 2019 pour le respect de ces principes est en viguer. Cela permet de voir si chaque entité « récupère le juste profit par rapport à la valeur ajoutée créée », explique Philippe Petitcolin. « On pose une question simple, résume Alexis Sesmat : Où est fait la valeur ajoutée ? »

Ces dernières années, le rôle de l’entité belfortaine a changé, structurellement. Une transformation accélérée depuis 2015 et le rachat de la branche énergie d’Alstom. « Nous sommes un simple producteur. Les profits sont portés par la Suisse. Nous sommes considérés comme un sous-traitant », résume Philippe Petitcolin, qui rappelle pourtant que toutes les fonctions de la chaine de valeur, malgré les délocalisations, sont assurées à Belfort : fabrication ; intégration ; gestion de projet ; ventes… Ce qui n’est pas le cas d’autres entités. Dans les flux dénoncés au détriment de Belfort, l’expertise pointe aussi des transferts vers l’État du Delaware, aux États-Unis, aux pratiques fiscales très avantageuses, et vers la Suisse. Il relève par exemple qu’il n’y a pas de production en Suisse et peu de gestion de projet. En résumé : Belfort supporte les dépenses, les autres enregistrent les profits.