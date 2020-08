General Electric : les élus mettent la pression au Gouvernement

De leurs côtés, les syndicats Sud Industrie et CFE-CGC alertent sur de mauvais signaux. Ils estiment que « GE ne respecte pas les engagements d’octobre 2019 de maintien de la ligne « Stator-Combustion» jusqu’à conversion progressive de ses personnels vers de nouvelles activités et de création de 200 emplois à l’horizon 2023 ». il s’étonne aussi de la nomination de Joe Anis comme directeur de la région Europe, Afrique et Moyen-Orient, alors qu’il est basé à Dubaï. Ce qui est contraire aux accords de 2014 et 2019 estiment les deux syndicats.

C’est dans ce contexte que les élus et les représentants du personnel ont décidé d’interpeller le Gouvernement, pour maintenir la pression. « Aucune information n’est donnée par la direction quant aux moyens financiers et humains associés à la mise en œuvre de ces 8 axes stratégiques pour GEEPF », regrettent Damien Meslot (LR), maire de Belfort, les députés Ian Boucard (LR) et Michel Zumkeller (UDI), le sénateur Cédric Perrin (LR) et le président du conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet (LR), dans un courrier commun adressé à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, en date du 25 août. Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, avait été au président de la République, la semaine dernière, à ce sujet.