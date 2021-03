General Electric : l’entité turbines à gaz se rapproche d’un recours juridique

Les syndicats Sud Industrie et CFE-CGC de l’entité turbines à gaz vont-ils finalement déposer un recours ? Cette question demeure depuis l’été 2019. À l’époque, il menaçait l’État d’un recours s’il ne faisait pas respecter le cadre des accords signés en novembre 2014, lors du rachat de la branche énergie d’Alstom, avec, notamment, la localisation à Belfort d’un centre mondial des turbines à gaz 50 htz. Cette pression avait permis de créer un rapport de force, arbitré par le ministre de l’Économie, débouchant sur les accords de l’automne 2019. Des accords qui prévoient notamment la mise en place d’un projet industriel à Belfort, garantissant l’avenir industriel du site.

Après un premier semestre 2020 prometteur sur l’étude et la validation de huit nouvelles pistes industrielles (notre article), la dynamique s’est arrêtée. Selon Sud Industrie et la CFE-CGC, les 8 axes nécessitent un investissement de 80 millions d’euros : 50 millions d’euros pour l’axe hydrogène ; 30 millions d’euros pour les 7 autres axes. Au cours du second semestre, le dialogue social s’est aussi détérioré avec Patrick Mafféïs, le responsable de l’entité. Il a été remplacé fin janvier par Emmanuel Mercier (notre article).

Le 8 février, la CFE-CGC et Sund Industrie ont écrit à Larry Culp, président-directeur général de General Electric, mettant en copie Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des finances. Ils ont mis en demeure le groupe américain « de respecter les accords signés avec l’État français en 2014, et avec la CFE-CGC et SUD le 21 octobre 2019 sous l’égide de l’État », rapportent les deux syndicats dans un communiqué de presse commun. Cette mise en demeure se termine le 31 mars. Avant les accords de l’automne 2019, cette entité ne pouvait pas attaquer directement General Electric, car les précédents accords, s’ils évoquaient l’entité turbines à gaz, n’étaient pas signés avec elle. C’est le cas depuis les accords d’octobre 2019.