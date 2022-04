General Electric : des syndicats inquiets des conséquences du rachat d’activités par EDF

Sollicitée, la direction de General Electric réfute tout licenciement. « En France, nous ne prévoyons pas de mettre en œuvre un plan social mais de redéployer les compétences par le biais d’un plan de GPEC » (Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences), assure le groupe dans un communiqué. Au-delà des suppressions de postes, plusieurs syndicats contestent la pertinence du découpage opéré sur les activités et les personnels qui seront transférés ou non à EDF. « Il y a eu un étiquetage artificiel des activités, certaines sont étiquetées plutôt charbon que nucléaire, et ne sont donc pas incluses dans le périmètre de la vente », estime un responsable syndical.

« Notre filiale, Steam, ça veut dire vapeur, nos métiers sont tout à fait compatibles d’un pôle à l’autre. D’ailleurs il y a quelques années, on ne vendait plus une seule turbine nucléaire, on faisait surtout du charbon », ajoute-t-il. « On est en train de prendre des professionnels et de les mettre au rebut, alors qu’on va avoir besoin d’eux, de leurs compétences, pour développer le programme EPR 2 », regrette un autre représentant du personnel. « Tout ça parce que, côté EDF, on reprend le moins de personnel possible, et côté GE, on en garde le moins possible. Mais nous ferons le maximum pour maintenir le savoir-faire », assure-t-il.