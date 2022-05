General Electric : Belfort épargné face à l’abandon d’un projet finlandais de turbine Arabelle 

Pour l’entité nucléaire de General Electric à Belfort, les contrats passés avec Rosatom représentent 50% de son chiffre d’affaires, selon nos informations. Ce que semble confirmer un article de La Tribune (lire ici).

Jusqu’ici, malgré la guerre, les filières du nucléaire ont été particulièrement épargnées. Mais ce revirement de la Finlande interroge sur les positions de l’Europe face aux sanctions imposées à la Russie. Il y a aussi toute la question du rachat de cette branche par EDF, concrétisée par la venue d’Emmanuel Macron, le 10 février.. Rosatom a une place de choix dans ce rachat. Dans un article publié au mois de mai, Le Figaro affirme que les actionnaires de la future entité seraient EDF à 80%. Mais aussi Rosatom, à 20%. Une projection du tour de table qui avait aussi été évoqué au Trois. Pour le moment, on ne sait pas si cette décision finlandaise ni les potentielles sanctions remettent en cause cette association entre EDF et Rosatom pour le rachat



Jean Berillon, délégué syndical Sud Industrie, tempère : « Il a peu de risques ». En grande partie, parce que l’Europe est dépendante de Rosatom sur le terrain nucléaire, mais aussi parce que « Rosatom est le maître du jeu concernant l’uranium. Beaucoup trop de pays en dépendent », conclut le délégué syndical.