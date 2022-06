Le projet de rachat par EDF comprend le transfert industriel de Belfort, Rugby (Angleterre) et Sanaand (Inde). Ils ont un doute sur ce dernier site, « du fait du délai d’émergence des [small modular reactor] et de la nécessité́ pour EDF de maintenir la charge de Sanaand d’ici à 2030 ». « Si la capacité́ de l’usine indienne à concurrencer l’usine de Belfort sur les EPR peut sembler limiter, la question reste ouverte pour les activités de services », relève le document. L’avis évoque également la relation avec Rosatom, qui représente plus de 50 % du chiffre d’affaires de l’entité. La guerre en Ukraine rebat les cartes. « Les questions de partage de la propriété́ intellectuelle semblent avoir été́ structurées pour permettre un bon fonctionnement des entités autonomes. On notera, cependant, l’absence d’accord de collaboration pour permettre un développement des technologies à l’exception des SMR », ajoute le document, que Le Trois a consulté.

Le comité rappelle que le rachat s’inscrit « dans une dynamique de manque d’investissement sur les dernières années ». Et d’énumérer : « C’est le cas sur les usines notamment en termes de dépenses obligatoires, c’est le cas sur les systèmes d’information et c’est le cas sur la R&D. » Le comité se questionne enfin sur « la stratégie envisagée pour maintenir et développer les compétences, les technologies et les moyens de production nécessaires au futur marché des SMR ». Il regret un manque d’anticipation. Le comité sera « extrêmement vigilant » sur la mise en œuvre.