GE : la direction veut une production, les syndicats remontés

Selon nos informations, la direction cherche une cinquantaine de volontaires pour assurer la livraison de livrables, pour des centrales en France, Allemagne ou encore à Singapour. Ce sont des opérations pour des pièces de rechange. Cette position d’une activité minimale n’a pas été confirmée par la direction. Dans un communiqué transmis mercredi soir, l’industriel américain rappelle : « En tant qu’acteur stratégique dans le domaine de l’énergie, nous devons assurer la continuité de la production et de nos activités de services pour répondre aux besoins vitaux de nos clients en France et dans le monde. » Puis de glisser : « La priorité numéro 1 de GE est la santé et la sécurité de nos employés. » La production va donc reprendre. Et l’attitude concerne autant la branche turbines à gaz que Steam, ex-Alstom.

La direction demande aux partenaires sociaux de « participer activement à l’application et au renforcement des mesures de distanciation et de gestes barrières conformément aux recommandations des autorités sanitaires ». Cela doit permettre « une reprise du travail pour nos équipes dans les meilleures conditions ». Selon les élus syndicaux, on promet des solutions savonneuses, des masques FRP2 et des dispositifs pour confiner le matériel si besoin. Dans sa lettre, Patrick Mafféïs énumère également plusieurs nouvelles mesures pour assurer la sécurité sanitaire : signalisation accrue ; fréquence de nettoyage augmentée ; nouveau protocole d’accueil des fournisseurs. Mais les syndicats ne comprennent pas pourquoi on n’acte tout simplement pas 15 jours de confinement, avec instauration d’un dispositif d’activité partielle. Pour eux, cela ne remet pas en cause l’efficience des centrales.

La fédération de la métallurgie de la CGT va appeler les salariés à ne pas se rendre au travail précise Cyril Caritey. « On change de ton », certifie le délégué de la CGT, confiné à son domicile. « On est le Wuhan de la France dans l’Est, image-t-il. Et la direction s’entête. » La CGT a déposé mardi matin une procédure de danger grave et imminent, sur l’absence de matériel de protection. D’autres procédures sont évoquées.