François Braun, un urgentiste belfortain en mission au ministère de la Santé

On l’avait laissé vendredi, en visite au Samu de Pontoise (Val-d’Oise), effacé derrière Elisabeth Borne et une Brigitte Bourguignon sur le départ depuis sa défaite aux législatives il y a deux semaines. Costume-cravate au lieu de la blouse blanche, le Dr Braun écoutait doctement la Première ministre affirmer que l’exécutif avait retenu « toutes les propositions » du rapport qu’il lui avait présenté la veille. Rien ne laissait présager sa promotion avenue Duquesne.

« Ma mission est terminée, on verra qui fait la suite », affirmait-il le soir même sur RTL. Le voici donc chargé de mettre en oeuvre son propre rapport, et ses 41 mesures pour surmonter un été « à haut risque » aux urgences. Une consécration inattendue pour ce médecin de 59 ans, né à Belfort, formé à Nancy et aguerri à Verdun, où il exerça près de deux décennies avant de prendre du galon au centre hospitalier régional (CHR) de Metz, comme chef des urgences et du Samu depuis 2009. Mais « il n’était pas très présent sur le terrain », affirme Patricia Schneider, responsable locale du syndicat SUD-Santé, qui se souvient de l’avoir « surtout vu en période Covid, quand il a fallu organiser les transferts de malades et qu’il y avait les caméras ».

Son absence s’explique aussi par son engagement au sein de l’association Samu-Urgences de France (SUdF), dont il fut le secrétaire général dès 2001, puis le président depuis 2014. Une fonction nationale, donc plus exposée, qui lui a permis de gagner en influence, jusqu’à intégrer l’équipe du candidat Macron en tant que « référent santé », davantage dans un rôle de porte-parole chargé de défendre le programme que d’éminence grise tenant la plume.