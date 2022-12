Florian Chauche : « Nous devons anticiper les crises à venir »

L’année 2022 a été marquée par une saison des feux de forêt beaucoup plus intense que d’habitude. Les effets du dérèglement climatique ont été ressentis avec plus de vigueur que d’habitude en France. Cet été, 8 550 feux de forêt ont été enregistrés, contre 4 630 en 2021 et 7 669 en 2020 ; au 29 octobre, 66 136 hectares de forêt avaient brûlé, une surface presque six fois supérieure à la moyenne des quinze années précédentes (14 847 ha en 2021 et 17 522 ha en 2020). La Gironde concentre 31 100 ha des surfaces brûlées, près de la moitié des surfaces totales ; 50 départements ont été touchés. Au cours de l’été, entre 40 et 50 000 personnels de la sécurité civile ont été mobilisés pour faire face, avec parfois près de 10 000 pompiers mobilisés par jour. Les pompiers belfortains ont participé grandement aux renforts nationaux (lire notre article).

Florian Chauche, le député La France Insoumise du Territoire de Belfort, était rapporteur spécial du budget de la sécurité civile dans le cadre du vote de la loi de finances 2023, qui concerne notamment les moyens aériens ; il devait le présenter dans l’hémicycle au mois de novembre. Le recours à l’article 49.3 par le Gouvernement pour approuver ce budget a renvoyé aux calendes grecques ses recommandations.

Certes, des annonces ont été formulées par l’Élysée. « L’État réagit, pallie certains manques, mais ne planifie pas et ce alors même que les forces de sécurité civile ont frôlé la rupture capacitaire à l’été 2022 », regrette le député. La hausse du budget 2023 « n’est en réalité qu’un rattrapage insuffisant », estime Florian Chauche. Les moyens aériens sont sous-dimensionnés alerte le député. La flotte a été sur-utilisée, le vieillissement en est accéléré ; le temps de maintenance est allongé pour ces Canadairs de vingt-cinq ans de moyenne d’âge. On veut bien accroître la flotte de Canadairs de 12 à 16, d’ici 2027, comme l’a annoncé Emmanuel Macron, mais on est aussi confronté à leur fabrication. Quelles usines pour les construire interpelle Florian Chauche ? Il y a un effort d’investissement sur un renouvellement des hélicoptères, mais cela fait plusieurs années que la flotte est en-dessous de son contrat opérationnel. Pour faire face, l’État a recours à des locations. « Il n’y a pas de vision à long terme de la gestion de la flotte de la sécurité civile », déplore le rapport. Les camions citerne feux de forêts des pompiers, au nombre de 3 700 en France aujourd’hui, devront aussi être portés à 10 000 d’ici 10 ans selon la fédération nationale des sapeurs-pompiers, impliquant de nouveaux efforts de ce côté également. Le rapport rappelle la promesse de l’Élysée d’une enveloppe de 150 millions d’euros, mais rappelle une décision du plan de finances 2020 annonçant le retrait de l’État en matière de plan d’investissements des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis).