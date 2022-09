Florian Chauche : « La politique du gouvernement n’est pas ambitieuse »

La question nucléaire. Dossier sensible à Belfort. La France insoumise encourage le déploiement massif des énergies renouvelables, afin qu’elles prennent plus place dans le mix énergétique. Autrement dit, la part du nucléaire doit diminuer. « Aujourd’hui, on n’a pas le choix », reconnaît Florian Chauche, évoquant justement le recours au nucléaire. « Quand il marche », ajoute-t-il avec une pointe de sarcasme. Le 25 août, 32 des 56 réacteurs nucléaires français étaient à l’arrêt. « Le nucléaire est décarbonné sur l’instant [de production], mais on n’évoque jamais l’amont et l’aval » pointe-t-il du doigt. Il pense notamment à l’extraction de l’uranium. Il n’oublie pas non plus de rappeler la livraison d’uranium par l’acteur russe Rosatom, par ailleurs client de la branche nucléaire de General Electric, qui doit passer prochainement sous le pavillon d’EDF. Avec cette livraison, il questionne ainsi « l’indépendance » tant louée. Il pointe également du doigt les rejets récent d’eau chaude dans les fleuves, autorisés cet été (lire ici) et les conséquences induites pour la biodiversité. Des situations provoquées par la sécheresse et qui questionnent compte tenu du réchauffement climatique. Le nucléaire « n’est pas la solution unique », insiste Florian Chauche. Quant aux emplois belfortains, il note qu’une part importante du chiffre d’affaires des usines est liée à la maintenance. « Même si on arrête en France, le marché mondial aura toujours des besoins de maintenance », estime-t-il. La relance annoncée le 10 février « est un pari risqué et très long », relevant que si on reproche à l’éolien ses infrastructures bétonnées, qu’en est-il des centrales nucléaires.