Fléau pour les allergiques, l’ambroisie surveillée dans la région 

L’ambroisie est une plante qui produit des fleurs. Elle a une période de floraison de début août jusqu’à fin septembre, début octobre. Son pollen, lui, est hautement allergisant. C’est l’un des trois pollens les plus allergisants avec le bouleau et les graminées. Ces dernières années, elle a colonisé la région. Mais elle ne vient pas d’ici : elle a été importée d’Amérique du Nord au XIXème siècle, puis s’est développée notamment dans les Rhône-Alpes où il y a une véritable infestation. Elle se déplace et remonte grâce aux cours d’eau. Et comme la région Bourgogne-Franche-Comté est frontalière, on n’en retrouve désormais ici. Dans notre région, on constate une grande progression de cette plante au fil des années.