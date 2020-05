Eugène Krantz : « C’est une rentrée scolaire à gérer »

Les enjeux, ce n’est pas de faire le programme. Il faut consolider les connaissances essentielles, importantes pour la poursuite et pour ne pas perdre pied l’année prochaine. Les enseignants savent ça. L’année prochaine, il faudra adapter un petit peu. Pour moi, le principe de l’enseignement, ce n’est pas de faire le programme en listant tout ce qu’il faut aborder, mais de partir des compétences des élèves au moment où ils prennent la classe et les conduire aux compétences attendues en fin d’année. Ou en fin de cycle. Et de les faire progresser. Cela reste le défi. On commencera avec un peu moins de compétences, mais cela ne veut pas dire qu’on n’arrivera pas, au fil du temps, à rattraper. Je suis assez confiant sur la capacité des jeunes et des enseignants.