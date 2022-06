Étupes : le fonds Maugis soutient Gen-Hy à Technoland 2

Gen-hy fabrique des électrolyseurs de taille moyenne (lire notre article). allant d’une puissance de 50 kW à 4 MW. Ce sont les électrolyseurs Hy-Cube®. Surtout, cette entreprise maîtrise toute la chaine de valeur de fabrication d’un électrolyseur. Et elle est la seule en France à le faire. Elle façonne notamment les membres AEM (Anion exchange membrane), essentielles à la fabrication. « Cette technologie innovante et brevetée, permet d’améliorer l’efficacité énergétique de production d’hydrogène vert en atteignant de hauts rendements (85%) et une haute pureté d’hydrogène, sans utilisation de métaux rares », indiquent l’entreprise et le fonds Maugis dans un communiqué de presse commun.

Dans ce communiqué, le comité de gestion du fonds de revitalisation industrielle, confirme l’attribution d’une aide à l’entreprise. Ce comité est chargé d’étudier les dossiers sélectionnés par un comité consultatif présidé par Guy Maugis, mandaté pour ventiler la pénalité de 50 millions d’euros infligé à General Electric pour ne pas avoir créé 1 000 emplois, comme promis, après le rachat de la branche énergie d’Alstom en 2015. C’est ce comité de gestion qui étudie les dossiers et les valide, ou non. L’animation du comité est assurée par la société de gestion Pristine. « Le Fonds a pour vocation de fournir un accompagnement financier à des projets industriels innovants, à forte valeur ajoutée, à même de contribuer au développement économique et au renforcement de l’industrie dans le bassin d’emplois de Belfort-Montbéliard », replace le document.

Gen-hy va se lancer dans une levée de fonds « pour finaliser le financement de son outil industriel », indique le comité. Gen-hy est « une start-up prometteuse », apprécie Guy Maugis, qui a donné son nom à ce fonds. « Gen-Hy vient conforter un pôle de compétences dans le domaine de l’hydrogène bien implanté à Belfort-Montbéliard », ajoute-t-il. « L’accompagnement accordé à Gen-Hy illustre la capacité du fonds à soutenir des projets innovants permettant de créer des emplois pérennes », note pour sa part Benjamin Raillard, directeur général de Pristine.