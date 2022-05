Hydrogène : Gen-hy installe une usine d’électrolyseurs à Étupes

« Cette implantation confirme la maturité de notre écosystème régional, note Marie-Guite Dufay, présidente socialiste du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons, en Bourgogne-Franche-Comté, toute la chaine de valeur de la recherche au stockage en passant par la production. À la clé, création d’emplois et attractivité économique. » L’écosystème a pesé dans le choix de l’industriel de s’installer dans le pays de Montbéliard. La Région était en concurrence avec la région Sud confirme Sébastien Le Pollès.

Le dirigeant apprécie aussi les savoir-faire en usinage et métallurgie du territoire, la disponibilité de main d’oeuvre, l’environnement de recherches des établissements d’enseignements supérieurs et des laboratoires, la présence de « partenaires » industriels comme Faurecia et McPhy, mais aussi « la proximité » de la Suisse et de l’Allemagne. Il note « le bon accueil » des acteurs économiques et politiques régionaux et la disponibilité de foncier. « Cette décision renforce Technoland 2 comme une zone d’activité stratégique, attractive et de haute qualité environnementale », remarque de son côté Charles Demouge, président Les Républicains de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). « Gen-Hy pourra s’appuyer sur [notre] savoir-faire industriel mais aussi sur un écosystème de formation adapté à leurs besoins », poursuit l’élu.

Gen-hy prévoit de recruter 120 personnes d’ici 2025, « en fonction du marché », indique le p-dg. Une quarantaine de personnes seront recrutées dès le lancement de l’usine. Selon nos informations, Gen-hy a déposé un dossier auprès du fonds Maugis (lire notre dossier), chargé de ventiler la pénalité de 50 millions d’euros de General Electric pour non création de 1 000 emplois après l’achat de la branche énergie d’Alstom, en 2015. Le dossier est en cours d’instruction.