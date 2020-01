Esta : deux chercheurs remettent les pendules à l’heure du marketing

Ils ont étudié 44 pages de présentation de montre, de dix marques différentes. Et les ont présentés à un parterre de responsables horlogers… Ils ont dit, selon les critères relevés, à quelle population ces pages s’adressaient : homme ou femme ; personne jeune ou plus âgée ; culture européenne ou chinoise ou autre… « De manière générale, toutes les pages analysées montrent qu’elles sont construites pour des hommes, car elles sont toutes faites de la même manière. » Alors, erreur ou non des fabricants ? À cette question, seulement les industriels pourraient répondre. De prime abord, on pourrait le penser, sauf si on se dit que la majorité des montres sont achetées par des hommes, même si le destinataire final est une femme… Il faut donc convaincre d’abord un homme. « Nous ne faisons que des constats, prévient Laurence Borderiou, avant de noter : Nous ne connaissons pas les stratégies des marques. » Les deux chercheurs invitent à bien se positionner vis-à-vis de l’âge du client, à prendre en compte l’aspect culturalization du produit et à s’intéresser au public féminin.

L’enseignante-chercheuse rappelle également, qu’aujourd’hui, les pages des marques horlogères ne reposent que sur un principe de localisation, pour adapter la langue et la devise. « Mais traduire ne suffit pas pour adapter un produit à la culture du pays », relève-t-elle. Il faut donc construire la page en fonction de la culture finale. Et là s’ouvre « un nouveau métier », insiste Sylvain Sagot, à cheval entre un spécialiste de la culture, de la langue, du marketing et de l’informatique. Les deux chercheurs, animés par une volonté de faire de la recherche appliquée, veulent construire un logiciel qui pourrait aider une marque ou un community manager à adapter une page produit. « Un outil d’aide à la décision, résume Sylvain Sagot, avant détailler : Qu’est-ce que je vise ? Qui ? Où ? Que dois-je faire ? »

La recherche des deux Belfortains a suscité l’intérêt des grandes marques horlogères suisses. Ils ont déjà été sollicités pour réfléchir à cette question avec plusieurs marques.