Essert : le point de rupture est atteint au conseil municipal

Ce furent 45 minutes ahurissantes, ce vendredi midi, à la mairie d’Essert. Des minutes qui scellent indubitablement le sort de ce conseil municipal élu en mars 2020. L’ambiance était pleine de défis et de défiance. De rancune et de rancœur. De profonds mépris. De sérieux doutes sur la sincérité de l’autre. On parlait sans s’écouter.

Le conseil municipal a été réuni sur demande expresse du préfet (notre article). Il revêtait « un caractère critique pour la commune d’Essert et son fonctionnement », annonce, en préambule, Frédéric Vadot, le maire. Devant l’auditoire, il paraissait terriblement isolé. Il a rappelé les règles du débat, renvoyant au règlement intérieur qu’il avait fait imprimer, garantissant à chacun « la possibilité de s’exprimer », ce que de beaucoup doutent. Il s’est dit prêt à user de sanctions à l’encontre d’élus qui ne respecteraient pas la prise de parole, visant particulièrement les opposants Yves Gaume et Matthieu Rétaux. Et ce dernier de rétorquer de suite, hors micro : « Vous ne respectez personne ! » Le premier avertissement tombe au bout de quelques minutes…

À 12 h 25, la parole lui sera totalement retirée, après trois avertissements. Auparavant, Matthieu Rétaux a dénoncé « une situation extrêmement préoccupante ». Il ne voit pas d’autres option que « la dissolution » du conseil municipal, reprochant le manque d’informations sur les dossiers, des décisions illégales et la « confiscation de la parole ». Frédéric Vadot déplore « l’obstruction » constante et se désole de ne pas voir la séance se poursuivre. Yves Gaume sort l’artillerie lourde, dénonçant « un despote » et comparant Frédéric Vadot à « Pinochet ».