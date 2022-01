Energiestro stocke l’électricité grâce à un volant d’inertie en béton

Cela fait deux ans que le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté tente de convaincre Energiestro, une société d’ingénierie et de recherche basée à Châteaudun (Eure-et-Loir), de s’installer dans la région, et plus particulièrement dans le nord Franche-Comté. « Nous n’avions aucune raison de venir ici à l’origine », sourit Anne Gennesseaux, présidente d’Energiestro. Elle raconte comment Michel Neugnot, vice-président de la Région, a connu leur entreprise et comment il n’a eu de cesse ensuite de les encourager à s’installer dans le secteur.

La société, qui vient d’élire domicile à Essert, a finalement été séduite par le secteur. Elle vient pour industrialiser un procédé innovant de stockage d’énergie. L’électricité, issue de panneaux photovoltaïques, est stockée dans un volant d’inertie en béton précontraint, grâce à la force cinétique. « L’objectif est de réussir à stocker l’énergie excédentaire produite le jour pour la restituer la nuit ou lorsque le soleil est absent », indique l’agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté (AERBFC) dans son communiqué de présentation de l’entreprise.