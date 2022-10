Endométriose : une filière de soins se développe en Bourgogne-Franche-Comté 

L’essence de cette filière : communiquer massivement pour informer au mieux le public sur cette maladie dans un premier temps. En parlant des symptômes, en exposant les difficultés liées, en incitant à se rendre chez un professionnel de santé. Mais aussi, et surtout : constituer un réseau de professionnels de santé déployable sur toute la région. Un réseau qui sera formé régulièrement pour apprendre à dépister la maladie de manière précoce.

En ce moment, un travail est mené pour tous les répertorier et un site internet est en train d’être mis à jour avec les adresses et les numéros. Pour que des professionnels sachant diagnostiquer la maladie puissent être présents « dans le Territoire de Belfort comme à Nevers » et pas seulement à Besançon, explique le Pr. Ramanah. Ces personnes, recensées, ne seront pas que des « spécialistes ». Il insiste sur la nécessité que des médecins généralistes comme des infirmières scolaires, des sages-femmes ou des pédiatres sachent diagnostiquer la maladie aussi. Pour ensuite pouvoir aiguiller vers d’autres praticiens : gynécologues, radiologues, chirurgiens, centres experts. Et créer des parcours de soin adaptés, « notamment pour des parcours de procréation médicalement assistée.»

L’idée est aussi, raconte le Pr. Ramanah, d’avoir au sein de la filière des spécialistes « nationaux, voire internationaux », capables de décrypter les recherches des sociétés savantes et les diffuser, les partager avec les autres acteurs de la filière. Cela est d’autant plus important que l’endométriose est une maladie difficile à comprendre et traiter. Par exemple, avec l’endométriose, « il peut y avoir une discordance entre le stade de la maladie et l’intensité des douleurs », explique le Pr. Ramanah. « On peut être au premier stade et ressentir de très vives douleurs. Comme être au stade 4 et ne rien ressentir du tout. C’est ce message qu’on doit transmettre pour préparer les diagnostics.»