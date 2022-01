En Bourgogne-Franche-Comté, un jeune sur deux vit en zone rurale

En 2018, 702 000 jeunes âgés de 3 à 24 ans habitaient en Bourgogne Franche-Comté. Parmi eux, 363 000 résident dans une commune rurale. Soit plus d’un sur deux. Avec la Bretagne, la région est celle qui en compte le plus. Le plus haut taux de population rurale est en Haute-Saône, avec 71% des jeunes qui habitent dans une commune rurale. Ils sont seulement 40% en Côte d’Or et dans le Doubs, départements les plus urbains de la région. Le Territoire de Belfort, lui, se démarque pour avoir le plus faible taux de jeunes, habitant en zone rurale (29%).