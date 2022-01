EDF attend des « actions concrètes » sur les nouveaux réacteurs nucléaires

Une mouture de travail du projet de taxonomie verte de la Commission européenne a été dévoilée le 31 décembre. L’intégration d’activités nucléaires et gazières comme investissements « durables » est envisagée. La France mène un lobbying actif pour y intégrer le nucléaire, alors que l’Allemagne, le Luxembourg ou encore l’Autriche militent pour ne pas l’inclure (lire notre article). Les projets répondant aux critères de cette taxonomie pourront être éligibles à des financements. Et cette taxonomie vise à financer des projets limitant le changement climatique. « En incluant le nucléaire et le gaz dans sa taxonomie, la Commission européenne semble prendre le chemin du bon sens stratégique et du pragmatisme », commente la CFE-CGC Énergie dans un communiqué de presse. « L’atteinte de l’objectif européen de neutralité carbone en 2050 impose de ne se priver d’aucune des solutions de décarbonation éprouvées et disponibles, et donc de faire de la neutralité technologique bas carbone la colonne vertébrale de la taxonomie », poursuit le syndicat catégoriel. « Ce projet devrait également assurer l’avenir de l’énergie électronucléaire en Europe, y compris pour la production d’hydrogène, qu’il s’agisse de la prolongation des parcs nucléaires existants ou du développement de nouvelles capacités nucléaires », poursuit-il, modérant toutefois son propos à la suite des déclarations de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne. Elle est vigilante quant « aux conditions posées à cette inclusion, le diable se cachant toujours dans les détails, afin d’éviter tout compromis bancal qui conduirait à un contresens climatique et stratégique ».



De son côté, Greenpeace rappelle que dans ce document, le nucléaire n’est pas classé comme « énergie verte », mais « comme énergie de transition dans le cadre de l’article 10(2) ». Selon l’ONG, « cette version de la taxonomie est un permis de greenwasher ». « Les entreprises polluantes seront ravies d’avoir le sceau d’approbation de l’UE pour attirer des investissements afin de continuer à détruire la planète en brûlant du gaz fossile et en produisant des déchets radioactifs », dénonce Greenpeace. Qui précise : « Selon le document de la Commission, les projets nucléaires avec un permis de construire délivré d’ici 2045 seraient éligibles aux investissements privés et publics, pour autant qu’ils puissent prévoir des plans de gestion des déchets radioactifs et de démantèlement. Les projets gaziers avec des permis délivrés jusqu’en 2030 seraient également éligibles, à condition qu’ils remplissent une série de conditions, notamment des émissions inférieures à 270g CO₂e/kWh. » L’ONG de conclure : « Ces dispositions porteraient un coup dur à l’action de l’UE en matière de climat et d’environnement. » La version finale du texte est attendue en janvier.