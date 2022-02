EDF actera le rachat des turbines de GE lundi lors d’un conseil d’administration

Un conseil d’administration d’EDF doit se tenir ce lundi 7 février pour valider le rachat des activités nucléaires de General Electric (GE), a confirmé ce vendredi l’AFP auprès de sources proche du dossier, après des mois de tractations sous pression du gouvernement et avant une visite attendue, peut-être la semaine prochaine, d’Emmanuel Macron à Belfort, avec plusieurs annonces possible en plus de ce rachat (lire notre article).

Plus de six ans après le rachat controversé de la branche énergie d’Alstom par GE, promu par le ministre de l’Économie de l’époque, Emmanuel Macron, les activités nucléaires du groupe américain pourraient, en cas d’accord, revenir dans le giron d’un groupe français. Selon Les Échos de ce vendredi 4 février, un accord a été trouvé entre les deux groupes, selon lequel EDF débourserait 273 millions de dollars pour reprendre l’activité de turbines.