[Éco-geste] Nettoyage de printemps pour lutter contre la pollution numérique

Qu’elles soient personnelles ou professionnelles, nos boites mail frôlent l’indigestion. Combien de centaines ou de milliers de mails y dorment sans même avoir été ouverts ? Il est temps de se remonter les manches et cliquer sur “supprimer”. C’est fastidieux si on le fait un par un, alors après une recherche par expéditeur, on sélectionne tout et on vide la boîte.

Un geste encore plus pertinent est de se désabonner de la newsletter, celle que vous recevez depuis 2009 après avoir commandé un seul et unique achat sur un site commercial. Chaque newsletter doit comporter la fonction “se désinscrire » en bas de page, c’est une obligation légale.

Mais si, au contraire, vous souhaitez vous abonner à une newsletter pertinente et non intempestive, celle du Trois, c’est par là : https://letrois.info/newsletter/

Quant à l’envoi de mail, leur usage doit rester raisonné. Il faut cibler les bons destinataires et ne pas mettre la totalité des collaborateurs “dans la boucle ». Qui eux-même vont “répondre à tous” et ainsi générer des transits de données inutiles. Les bêtes noires des boites mail sont les pièces jointes. Il est préférable d’héberger en ligne les documents, les images, les photos ou le pdf et de ne transmettre que son lien de partage sans l’envoyer en contenu dans le courriel.