Doubs : la préfecture place le département en alerte sécheresse

Face à cette situation, il faut éviter le gaspillage pour préserver nos ressources en eau. La préfecture prend donc des mesures de restriction de l’usage de l’eau, dans l’ensemble du département et déclenche le niveau 1, alerte sécheresse, sur une échelle de 3. L’échelon suivant est l’alerte renforcée et le 3e est le niveau crise (plaquette ci-dessous). « Le non-respect de ces interdictions (lire ci-dessous) peut être puni d’une contravention de la 5e classe. Au-delà̀ de ces mesures de restrictions, chacun est invité à économiser l’eau dans les gestes du quotidien », observe la préfecture.

Début juillet, Météo-France avait indiqué que, sur les trois derniers mois, les sols s’étaient « nettement asséchés sur une large moitié nord et est du pays ». Les sols étaient alors qualifiés d’« extrêmement secs » de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France et jusqu’au Grand Est. Déjà, au printemps, l’inquiétude était très importante.

En 2019, la France avait connu un épisode de sécheresse exceptionnel, avec 88 départements en alerte ou soumis à des restrictions. Pour 2020, Météo-France anticipe un été encore plus chaud et plus sec que la normale. La préfecture de la Moselle a également placé le département en niveau d’alerte à la sécheresse.