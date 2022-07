Doubs : Cristel mise sur l’entreprise Ananké pour récupérer et transformer sa chaleur fatale 

L’entreprise Cristel produit des articles de cuisine et des ustensiles haut de gamme; elle se mobilise beaucoup pour la transition écologique. Réutilisation de l’eau, recyclage, système de chauffage : l’entreprise s’engage à réduire le plus possible son empreinte carbone. Mais avec des fours qui chauffent en continu à plus de 400°C toute la journée pour cuire les articles de cuisine, la tâche est loin d’être simple. Il fallait, déjà, régler la question de la « chaleur fatale » qui s’échappe des fours (l’énergie thermique produite qui n’est ni revalorisée, ni récupérée). « Voir la chaleur des fours de cuisson de la ligne de dépôt de revêtement antiadhérent s’échapper dans la nature ne pouvait nous satisfaire », expose le directeur général de Cristel, Emmanuel Brugger. « Je ne me faisais pas à l’idée que des fumées à 500, 600 degrés puissent chauffer les petits oiseaux, pointe le directeur. Il a fallu trouver une solution pour recycler cette énergie.»

C’est là que les histoires se lient. Là où la jeune entreprise Ananké a apporté à Cristel l’objet de ses désirs : un démonstrateur, nommé Kéos, qui récupère la chaleur fatale pour la transformer. Développé par les équipes de R&D, le module qui abrite une machine bicentenaire de type Ericsson, valorise la chaleur fatale pour la transformer en énergie utile : air comprimé, électricité.

« Ce démonstrateur a été une évidence pour nous », raconte le directeur. Au mois de janvier, le dispositif est installé au niveau de l’un des fours de Cristel. Il permet à l’entreprise de transformer sa chaleur fatale en air comprimé sans aucun recours à l’électricité. Et cela lui permet de réinjecter cet air comprimé directement dans ses machines de production. Avec le dispositif, Cristel soulage son propre compresseur électrique de 20 kilos/watt et économise de l’énergie. En termes de coût, le directeur estime que la machine pourra être rentabilisée en six ou sept ans. « Peut-être moins, vu la hausse de l’énergie.»

« En valorisant sa chaleur fatale, l’industriel ne mobilise pas d’énergie du réseau, mais génère une énergie utile, et de surcroît décarbonée. La consommation énergétique est alors moindre, pour une production équivalente ou supérieure », détaillent dans un communiqué les fondateurs d’Ananké.