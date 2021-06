Dieselgate : quatre géants de l’auto sur la sellette en France, dont Peugeot et Citroën

Une commission d’experts nommée en France après l’éclatement du scandale en 2015 avait décelé des « anomalies » sur les émissions de voitures de plusieurs marques. Fin 2016, la Répression des fraudes (DGCCRF) avait mis en lumière des écarts allant jusqu’à 377 % entre les performances de certains modèles diesel Renault au moment de leur homologation en laboratoire et lors de leur utilisation en conditions réelles.

Les moteurs concernés chez Renault sont tous ceux de la génération Euro 5 (2009-2011) et Euro 6B (2013-2017). Des centaines de milliers de véhicules sont concernés en France: plus de 950 000 véhicules chez Volkswagen, ou 1,9 million vendus entre septembre 2009 et septembre 2015 chez Peugeot et Citroën (PSA) selon la DGCCRF.

« Tous les constructeurs utilisaient alors des systèmes de pilotage de la dépollution, permettant de la déconnecter dans certaines conditions de température ou de vitesse », a expliqué vendredi dans Les Echos Bertrand-Olivier Ducreux, de l’Ademe, qui a participé à la commission d’experts. « Toute la difficulté pour la justice sera de prouver l’intention de frauder lors de l’homologation », a ajouté l’expert. « Il n’y a pas et il n’y a jamais eu de logiciel truqueur dans les moteurs Renault », a martelé mardi Gilles Le Borgne, directeur de l’ingénierie du groupe Renault et ancien de PSA. « Les systèmes de dépollution étaient calibrés de sorte à préserver la technologie et la sécurité des personnes », a souligné l’ingénieur. Les écarts d’émission « ne sont ni nouveaux ni surprenants » et correspondraient à l’ancienne norme de mesures des émissions (NEDC).