Des tests sur le plasma sanguin comme remède au covid-19

Les résultats de l’étude sont grandement attendus surtout que cela offrirait un remède peu coûteux et peu difficile à mettre en place. L’ESF estime que « le risque transfusionnel est le même que pour un autre don de plasma ». Le risque pour le receveur est donc minime, même s’il peut, par exemple, faire face à une surcharge sanguine ou encore à des allergies. L’agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de la santé (ANSM) a conclu pour sa part qu’à ce jour, « l’efficacité de ces plasmas n’a pas été démontrée » et reste donc prudente. Elle indique tout de même qu’en vue de la gravité de la crise sanitaire, il est possible d’utiliser du plasma, sans attendre les résultats de l’essai, mais que cela doit se faire de manière « exceptionnelle et temporaire » et suite à une « décision médicale collégiale au niveau de l’unité de soins où le patient est pris en charge », indique-t-elle dans un communiqué publié le 30 avril.

Les résultats préliminaires devraient être connus d’ici la mi-mai et dès que ceux-ci seront publiés, l’ESF rendra son « stock disponible pour l’ensemble du territoire », indique le docteur Christophe Barisien. Il précise toutefois que même si l’étude n’est pas concluante, le plasma sera utilisé pour d’autre maladies et ne sera en aucune façon perdu, d’autant plus qu’il peut, et au même titre que n’importe quel autre plasma, être conservé au moins un an tant qu’il est à une température inférieure à – 25 °C.