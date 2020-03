Des salariés du Granit en grève pour alerter sur les conditions de travail

Les salariés en grève dénoncent « la mise à mal de l’organisation de travail et l’absence de communication », peut-on lire sur le tract. On regrette également « les manques de discrétion professionnelle de la part de la direction, parlant de certains salariés et des fautes graves qu’ils auraient commises ». Exemple : les salariés entendent parler de ruptures conventionnelles. Finalement, ce sont des licenciements pour fautes graves qui se jouent. L’incompréhension est forte sur les visages. On n’accepte pas non plus les critiques systématiques à l’égard de l’ancienne équipe. Pourtant, au mois de juin 2019, la présidente saluait le travail de l’équipe en place, en évoquant la programmation : « (…) équipe réunie autour d’une programmation qu’elle est fière de vous présenter. Une programmation riche, variée, ambitieuse, construite collectivement, locale et internationale, fidèle aux exigences du label des scènes nationales et adaptée à nos lieux. »

Surtout, les grévistes dénoncent « la suppression des outils de travail ». Un matin, l’équipe a déploré l’absence des disques durs. Les salariés n’avaient plus accès à leur messagerie électronique, ni à la billetterie, encore moins au serveur sur lequel on stocke les dossiers. Les fonctions supports n’étaient pas non plus accessibles, comme la comptabilité. C’était la première semaine des vacances scolaires. C’est le prestataire informatique qui constate cette disparition, qu’il signale dans un procès-verbal. Après avoir alerté la directrice, pour l’inviter à porter plainte s’ils ont été volés, elle précise qu’ils sont en « maintenance informatique », rapportent les déléguées du personnel. La situation a duré plus d’une semaine. Sans proposition d’alternatives. Sans avoir averti l’équipe.

Des couacs ont également été observés sur le versement des salaires fin février. Les salariés sur place ont pu bénéficier d’un acompte la dernière semaine de février. Les personnes absentes cette semaine-là ont attendu la première semaine de mars pour avoir un acompte. « Les personnes en arrêt n’ont pas été appelées pour venir chercher un acompte et n’ont pas été averties d’un dysfonctionnement dans les versements », regrette Marie-Émilie Gallissot. Et le tract de préciser : « La directrice accuse, devant d’autres salariés, la comptable (également déléguée du personnel, NDLR) en arrêt de travail depuis le 14 février de « graves fautes professionnelles et de prise en otage des salariés » pour expliquer ce non-versement de salaire. » Le 12 mars, l’une des salariées licenciées pour fautes graves, , depuis le 20 février, n’avait toujours pas reçu son solde de tout compte ni les documents que doit remettre obligatoirement l’employeur pour faire valoir ses droits. Face à cette deuxième série d’alertes, un nouveau courrier est envoyé aux tutelles de la scène nationale par les déléguées du personnel, évoquant des « risques psycho-sociaux ». Les réponses se font toujours attendre. Un mouvement de grève est alors acté.