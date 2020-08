Des parlementaires veulent relancer le phase 2 du TGV Rhin-Rhône

Le TGV Rhin-Rhône a été mis en service en 2011 entre Villers-les-Pots (Côte d’Or) et Petit-Croix (Territoire de Belfort). Le projet prévoyait une deuxième phase, qui comprend 15 km à l’ouest et d’une 35 km à l’est de la ligne actuelle. Initialement prévue à partir de 2014, sa réalisation a été reportée à plusieurs reprises.

En 2019, Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, s’est engagée à inscrire l’analyse de ce projet par le Conseil d’Orientation des Infrastructures pour une intégration à la programmation sur la période 2023-2028.

Aujourd’hui, les élus veulent « aller plus vite » : « La nécessaire relance économique nous invite à prioriser des projets dont les impacts seront rapides, significatifs et favorables à la transition écologique », écrivent-ils au Premier ministre et aux ministres de l’Économie, de la Transition écologique, et des Transports.

Ils rappellent également que « les collectivités publiques ont déjà investi 80 millions d’euros pour réaliser les acquisitions foncières, les études techniques et les procédures administratives, tel que le prévoyait le protocole d’intention de financement signé en 2012. »

L’intégralité de ce courrier est à lire ci-dessous.