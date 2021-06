Départementales : les 6 informations à retenir dans le Territoire de Belfort

Le MoDem et La République en Marche (LREM) avaient cinq binômes engagés à l’occasion de ces élections : trois pour le MoDem (Belfort 2, Belfort 3 et Giromagny) ; deux pour LREM (Belfort 1 et Valdoie). Ils ne seront présents au second tour dans aucun canton. À Belfort 1, Bruno Kern et Betty Devillairs terminent troisièmes, derrière le binôme Samia Jaber et Bastien Faudot (43,26 % des suffrages exprimés) et celui de Les Républicains composé de Tony Kneip et Charlène Authier-Beyer (28,71 % des suffrages exprimés). Dans le centre-ville, le binôme MoDem arrive aussi 3e. À Belfort 3, où Christophe Grudler et Julie De Breza avaient gagné en 2015, le binôme MoDem composé de Jean-Christophe Messin et Cindy Girard arrive dernier, plus de 6 points derrière le binôme de gauche et 18,1 points derrière celui des candidats Les Républicains Ian Boucard et Loubna Ketfi-Charif. Dans le canton de Giromagny, le binôme MoDem termine également en 3e position, très loin des deux autres, avec 11,17 % des suffrages exprimés, contre 27,63 % pour le binôme de l’union de la gauche et 61,20 % pour celui Les Républicains. Dans le canton de Valdoie, le binôme LREM arrive aussi en 3e position, avec 21,13 % des suffrages exprimés, contre 44,27 pour le binôme divers droite Marie-France Cefis-Pierre Carles et 34,6 % pour le binôme divers gauche Vincent Jeudy et Corinne Laroche.