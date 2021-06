Départementales : dans le pays de Montbéliard, le RN au 2nd tour dans 80 % des cantons

Deux électeurs sur trois ne se sont pas déplacés ce dimanche pour voter à l’occasion des élections départementales. L’abstention a atteint 65,9 % dans le Doubs, ce dimanche, au premier tour des élections départementales, contre 46,66 % en 2015. Mais il était encore moins bon dans le pays de Montbéliard, mis à part dans le canton de Bavans, où l’abstention s’établit à 60, 88 %. Ailleurs, elle est de 72,23 % dans le canton de Bethoncourt, de 72,20 % dans le canton de Montbéliard, de 71 % dans le canton de Valentigney et de 71,61 % dans le canton d’Audincourt.

Dans le département, le Rassemblement national arrive en tête des suffrages exprimés, enregistrant 21,25 % des suffrages exprimés. Suivent les binômes union à gauche (17,83 %) et Les Républicains (15,37 %). Les binômes du Rassemblement national (RN) se qualifient pour le second tour dans les cantons de Bavans, Bethoncourt, Valentigney et Audincourt. Et le parti d’extrême droite arrive en tête du premier tour dans le canton de Bethoncourt avec 29,72 % des suffrages exprimés (1 501 voix) contre 26,4 % des suffrages exprimés du binôme de gauche Magali Duvernois et Albert Matocq-Grabot. Ils accusent un retard de 168 voix. Le RN arrive également en tête dans le canton d’Audincourt, devant le binôme de gauche composé de Damien Charlet et Christine Coren-Gasperoni. Le binôme est devancé de 19 voix. Se posent dans ces deux cantons le report de voix des non qualifiés : des listes divers gauche et des listes Les Républicains.