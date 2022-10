De Belfort à Bienne, l’envie d’être sur la bonne voie se heurte aux difficultés

C’est l’histoire d’une ligne, entre Belfort et Delle. Belfort et Bienne. La France et la Suisse. Une ligne qui offre sur ses deux côtés une traversée de paysages magnifiques, entre le Territoire de Belfort et le Jura suisse et bernois. Des montagnes aux couleurs automnales, des points d’eau où les hérons viennent se ressourcer. Des points de vue surplombant la ville de Porrentruy. Et le brouillard donnant un côté enchanteur sur les hauteurs de St Ursanne. Tout cela, en rejoignant Delémont ou Berne en moins d’une heure et demie depuis Delle. En un peu moins de deux heures depuis Belfort.

Cette ligne, c’est aussi l’histoire d’un projet. Le projet transfrontalier « Entre les lignes ; Belfort-Bienne, On est sur la bonne voie », porté par l’association Interlignes, qui a pour but de valoriser la ligne Belfort-Bienne, grâce à des chanteurs, des musiciens, une journaliste, un gastronome. Autant de personnes qui ont parcouru la ligne pour la raconter à travers des podcasts, des chansons (à retrouver ici), ou encore à travers un roman policier . Celui de Nicolas Turon, nommé Un aller sans retour. Ce vendredi, il a conté quelques extraits de son polar dans le train qui a inspiré ce même écueil, accompagné d’un musicien, accordéoniste, nommé Fabrice Bez. Pendant six mois, l’auteur a voyagé dans les rames, à une quinzaine de reprises, pour sentir, saisir, comprendre qui était cette ligne. « Je travaille régulièrement sur des lieux qui ont du mal à trouver leur identité », explique l’auteur. C’est un leitmotiv qui traverse toutes les œuvres qu’il construit depuis trois ans, après une carrière au théâtre. Sa manière de travailler a été de se laisser « guider par le hasard », en laissant ses a priori de côté et en discutant, en écoutant, beaucoup, les passagers. Pour offrir aux voyageurs « un miroir déformant », narre-t-il. Pourquoi le polar ? Il sourit, l’air narquois. Pour que les gens le terminent. « C’est un genre qui fait tourner des pages.» Mais c’est aussi, et surtout, un livre empreint d’anecdotes sur les territoires, de boutades sur la mentalité suisse, sur le vieillissement de Belfort qui cherche à retrouver une seconde jeunesse. Il joue avec les noms de villes, Belfort, Bienne, qui transparaissent à travers le nom de ses personnages, au gré d’anagramme.

Ce projet, il l’a porté avec le studio La grosse entreprise. Et espère qu’il puisse laisser une trace pour tous ceux qui empruntent cette ligne. Pour qu’ils puissent s’identifier aux personnages, aux paysages décrits, aux histoires, tirées de l’histoire des territoires. C’est une manière de la valoriser, cette ligne. Ce roman, on le retrouve dans la gare de Delle, à l’hôtel du Département, à l’accueil de France Bleu Belfort-Montbéliard, ou encore à la médiathèque de Grandvillars et Danjoutin. Pour autant, il se moque aussi des discours qui voudraient faire croire que ce roman et ces projets artistiques permettront de faire monter les gens dans le train. Lui-même le dit : « Ce sont les cadences qui joueront sur la fréquentation.»