Dans le secteur privé, le manque de reconnaissance des métiers de l’humain suscite l’exaspération

La colère gronde. Fédérations, syndicats d’employeurs, associations : ils sont 5 instances de représentation du secteur social, sanitaire et médico-social à se regrouper pour dénoncer le manque de reconnaissance financière dans le secteur privé non lucratif. « Depuis deux ans, nous soulignons la nécessité de mesures urgentes en faveur d’une revalorisation de tous les métiers du social et du médico-social », soulignent les différents acteurs dans un communiqué commun, mettant en exergue « mécontentement » et « exaspération ».

Si la crise a mis en avant « le rôle indispensable » des professionnels qui accompagnent les plus fragiles, les acteurs déplorent que les revalorisations ne suivent pas. « De nombreux professionnels sont exclus des revalorisations, alors qu’ils sont tout autant engagés dans l’intérêt général.» Ils poussent un cri d’alarme : ce manque de reconnaissance cause des tensions sociales grandissantes, de l’épuisement, des départs. Thierry Fromont, délégué régional de Nexem, organisation professionnelle des employeurs associatifs dans le secteur social, sanitaire et médico-social détaille : « Une partie des métiers a eu une revalorisation. Mais pas tous ! Cela amène de fortes tensions, à des démissions. Qui mettent aussi en insécurité les personnes accueillies.»

« Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens en région Bourgogne-Franche-Comté qui sont concernés par nos soins », pointent les organisations, pour montrer l’importance de ce réseau et l’importance de reconnaître tout le personnel pour le garder. « C’est un système complet avec des personnes accompagnées au quotidien », rappelle gravement Lauriane Prandato, porte-parole d’Unapei, fédération d’associations de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.

Thierry Fromont parle de « 1 500 postes vacants » dans ces milieux sur la région. « Et au niveau national, ce sont 150 000 départs à la retraite qui arrivent dans les prochaines années : cela nous inquiète beaucoup.» Dans le détail, Catherine Serre, porte-parole d’Uriopss qui s’occupe de la valorisation des acteurs privés non lucratifs de solidarité pointe une non-activité de 10% dans le secteur de l’aide à domicile. « Les associations formulent des demandes, mais il n’y a plus personne pour les mettre en place », détaille-t-elle. Tous s’accordent sur un point : « Il n’est plus possible d’attendre. Il faut agir maintenant.»