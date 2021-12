Danjoutin : les travaux de la station hydrogène démarrent en mai 2022

Au mois de mai, Hynamics va donner les premiers coups de pioche de son chantier de construction de la station hydrogène de Danjoutin (lire notre article). Elle sera installée à l’entrée Sud de Belfort, juste à côté de la régie des transports du Territoire de Belfort (RTTB). Un terrain de 5 000 m2 va accueillir cet équipement ; aujourd’hui, c’est l’opérateur de contrôle technique Dekra qui utilise le terrain. Il doit le quitter à la fin de l’année.

La station va alimenter, dès le 1er avril 2023, les sept bus hydrogène du réseau Optymo (lire notre article). Ce vendredi 3 décembre, le Grand Belfort, Optymo et Hynamics ont signé la convention de mise à disposition de l’hydrogène, fabriquée par électrolyse. De l’hydrogène produite grâce à de l’électricité fléchée depuis le parc éolien Les Coteaux, à Aubeterre (Aube). L’hydrogène sera donc 100 % renouvelable. La station sera construire en deux étapes. D’abord, elle disposera d’un électrolyseur d’une puissance d’1 MW, capable de fabriquer 400 kilos d’hydrogène par jour, sachant qu’un bus embarquera 20 kilos d’hydrogène quotidiennement. Dans un second temps, la station proposera une installation d’une puissance de 2 MW, d’une capacité quotidienne de 800 kilos d’hydrogène. Une montée en puissance nécessaire avec l’arrivée de 20 nouveaux bus hydrogène, envisagée en 2025. Dans la première phase, la station propose deux voies de ravitaillement, dotées chacune d’un dispenser, autrement dit, d’une pompe hydrogène. Dans la seconde phase du projet, chaque voie aura deux systèmes de distribution, soit quatre dispositifs de ravitaillement. Le coût total oscille entre 12,5 et 13,5 millions d’euros, la montée en puissance de la filière devant permettre de réduire les coûts.

« Ce n’est plus de la science-fiction », apprécie Christelle Rouillé. Après avoir été longtemps envisagé, l’hydrogène devient concret. « Nous sommes au tout début d’une très belle et grande histoire, a salué Christelle Rouillé. L’histoire des bâtisseurs d’une filière hydrogène dans le Territoire de Belfort, pour la France. » Ce dispositif doit permettre au réseau de transports, ainsi qu’aux industriels, « de réduire leurs émissions de CO2 de près de 3 000 tonnes par an à partir de 2025 », relèvent les promoteurs du projet.