Covid-19 : la fermeture des écoles inquiète parents et enseignants

« Flou total », « pas le temps de s’organiser » : parents et professeurs interrogés vendredi devant des écoles étaient pris de court par la fermeture des classes à partir de lundi et « jusqu’à nouvel ordre » pour lutter contre le coronavirus. « Il va falloir les occuper toute la journée. On nous dit de limiter les écrans mais là en télétravaillant, on n’aura pas le choix », s’inquiète une mère de trois enfants, rencontrée devant une école lyonnaise, au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron dont la mesure-phare concerne 12 millions d’élèves en France et les étudiants.

Julie, maman d’un enfant en CP, se montre philosophe et compte sur la solidarité : « On va s’organiser, on va faire des roulements avec d’autres parents pour les garder à tour de rôle. » Pour les professeurs, l’heure est à la préparation d’un maximum de fiches. « Mais ce n’est pas de l’enseignement, il y a toujours un travail en amont », s’inquiète une enseignante. Chez les enfants, l’euphorie de la veille laisse place à une certaine appréhension. « C’est bizarre quand même. C’est la première fois que ça arrive depuis que je suis née. Je suis un tout petit peu contente. Même si une fermeture d’au moins trois semaines, c’est beaucoup quand même », glisse Anouchka, élève de CE1.

Après la sonnerie, des mères discutent devant le portail : « Il va falloir aller au parc sinon on va s’entretuer » entre parents et enfants, plaisante l’une d’elles. Surtout que les grands-parents, habituellement sollicités pour s’occuper des enfants, devront rester confinés seuls chez eux s’ils ont plus de 70 ans, conformément à ce qu’a demandé le chef de l’État jeudi soir, ce qui restreint les solutions de garde.

Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, la fermeture sera « la plus courte possible » mais de « minimum 15 jours ». De son côté, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a indiqué vendredi que « ce qui est assez certain c’est qu’on va aller au moins jusqu’aux vacances de printemps qui commencent début avril. C’est le mois de mars qui va être touché ».